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Didim'de sahil işgallerine göz yumulmayacak

Aydın’ın turistik ilçesi Didim’de, işgallere göz yumulmuyor.

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de, işgallere göz yumulmuyor. Belediye ekipleri sahil şeridinde izinsiz bir biçimde şezlong ve şemsiye bulunduran, kiralayan kişi ve kurumlara ait tüm materyaller topladı.


Sezonun başladığı şu günlerde Didim Belediyesi Zabıta amirliği ekiplerince sahil şeridinde izinsiz bir biçimde şezlong ve şemsiye bulunduran, kiralayan kişi ve kurumlara ait tüm malzemeler kaldırıldı.


Didim halkının ve ilçeye gelen misafirlerin sağlıklı ve düzenli bir biçimde sahillerden faydalanması amacıyla belediye kontrolünde materyallerin yerleştirileceğini belirten Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Sahillerimizin düzensiz bir şekilde gasp edilip, vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin mağdur edilmesine asla izin veremeyiz. Bu konu ile ilgili kontrollerin sıklaşması ve eksikliklerin giderilmesi konusunda çalışma arkadaşlarımız ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Turizm sezonu süresince de konu ile ilgili Didim Belediyesi olarak asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

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