Didim'de sahil yenileme çalışmalarında sona gelindi

Didim Belediyesi tarafından Altınkum Mahallesi'nde bulunan sahilde gerçekleştirilen yapım, yenileme ve düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile kentin dört bir yanında başlatılan hizmet seferberliği sürüyor. Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Altınkum Plajı'nın halk arasında "Tuntaş Sahili" olarak bilinen bölgesinde başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Bölge halkının ve esnafların talebi üzerine başlatılan çalışmalarda sahil kesimi düzenlenerek yenileme çalışması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde bölgeye 3 bin 500 metrekare begonit taşı döşemendi. Peyzaj yenilemesi ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilen bölge, palmiye ağaçları ile süslendi.

Bölge halkının ve esnafının talebi üzerine başlatılan çalışmaların tamamlanması sonrası açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Altınkum Plajı'nda, bölgemizin nadide noktasında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları tamamladık. Fen İşleri Müdürlüğümüz ile Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün ortak çalışması sonucu hızla sona eren çalışmalar çerçevesinde bölgeye 3 bin 500 metrekare begonit taşı döşendi, peyzaj ve çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Bölgeye değer katan çalışmalar sonucu ortaya çıkan eser ile gurur duyuyor, Didimimiz çok yakıştığını düşünüyorum. Didim için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.