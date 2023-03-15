Didim'de sahipsiz gergi ağları ekipler tarafından toplandı

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü il genelindeki iç sularda su ürünleri türleri ve ve su ürünleri varlığının korunması için 3 ay boyunca uygulanacak olan sazangiller ve yayın balığı yasağının 1 Mart itibari ile başladığı duyurdu. Yasağın başlamasının ardından kent genelinde denetimlerini sıklaştıran Su Ürünleri Ekipleri kontrolsüz ava geçit vermiyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekibi tarafından gün içerisinde iç sularda gerçekleştirilen denetimde tespit edilen sahipsiz gergi ağları toplandı. Ağ içerisindeki balıkları da canlı olarak suya iade eden ekipler, denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.