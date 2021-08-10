İhlas Haber Ajansı

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Didim'de sahte içki operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde motosiklet ve buzdolabı çalan azılı hırsızı polis ekipleri yakaladı.

Aydın'ın Didim ilçesinde motosiklet ve buzdolabı çalan azılı hırsızı polis ekipleri yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, çeşitli mahallerden motosiklet, buzdolabı ve giyim eşyası çaldığı tespit edilen B.B. polis tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. B.B., alınan ifadesinde suçlamaları kabul ederken, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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