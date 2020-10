Didim'de sahte tapu operasyonu: 6 gözaltı

Aydın'ın Didim ilçesinde sahte belgelerle tapu dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen şebeke üyeleri düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'de sahte belgelerle tapu dolandırıcılığı yapan şebekeye üyelerinin Avusturya'da yaşadığı öğrenilen A.M adlı şahsın Didim'e bağlı Akbük Mahallesi'ndeki villasını almaya çalıştığı bilgisine ulaşan emniyet güçleri harekete geçti. Şüphelilerin tapudaki işlemleri esnasında baskın yapan emniyet güçleri, yaptıkları operasyonla şebeke üyeleri A.T, V.Y, R.O, Y.K, S.Ç ve S.D'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst ve ikamet aramalarında 2 adet yurt dışında yaşayan A.T ve G.Y adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı, 1 adet taklit imza atmak için deneme yapılmış not defteri, yurt dışında yaşayan ve tapusu alınmak istenen A.M isimli şahsa ait 6 adet renkli vesikalık fotoğraf, çok sayıda vekaletname, senet ve başka şahıslara ait kimlik fotokopileri ele geçirildi. 2'si kadın toplam 6 şüpheli, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Didim Adliyesine sevk edildi.