Didim'de saksıda kenevir yetiştiren 1 kişi yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, yaşadığı barakadaki saksıların içerisinde kenevir bitkisi yetiştiren bir şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde H.H.C.'nin ikamet olarak kullandığı barakada yapılan aramada 2 adet saksıya ekilmiş vaziyette 4 kök Hint kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, Hint keneviri tohumu ve paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. H.H.C., hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gerekli adlim işlem yapıldı.