İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de saksıda kenevir yetiştiren 1 kişi yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, yaşadığı barakadaki saksıların içerisinde kenevir bitkisi yetiştiren bir şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, yaşadığı barakadaki saksıların içerisinde kenevir bitkisi yetiştiren bir şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde H.H.C.'nin ikamet olarak kullandığı barakada yapılan aramada 2 adet saksıya ekilmiş vaziyette 4 kök Hint kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, Hint keneviri tohumu ve paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. H.H.C., hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gerekli adlim işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.