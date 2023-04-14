Didim'de şap hastalığı için aşılama çalışmaları devam ediyor

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görev yapan teknik personel şap hastalığına karşı seferber oldu. Aydın'ın Didim ilçesinde de büyükbaş hayvanlar aşılama programına alınırken, bu çerçevede harekete geçen Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de ilçe genelinde aşılama ve dezenfeksiyon çalışmalarında hız kesmiyor. Köy köy, ahır ahır gezerek üreticileri bilgilendiren ekipler, büyükbaş hayvanların da aşılamasını yapıyor. Başlatılan çalışmalar çerçevesinde, Türkiye'de ilk kez görülen SAT-2 serotipi hastalığına karşı köylere giden ekipler, büyükbaş hayvanları aşılarken, ahırlarda dezenfekte çalışması yaptı.

Şap hastalığı nedeniyle ekipler aşılama çalışmalarını dört koldan sürdürürken, üreticiler de hastalıktan dolayı hayvanlarının telef olmasını istemediklerini dile getirerek, alınan önlemlerden mutlu olduklarını ifade edip, ekiplere teşekkür etti.