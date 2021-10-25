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Didim'de Selda Bağcan konseri için geri sayım başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Selda Bağcan Didimlilerle buluşacak.


Cumhuriyetin 98. yılı Didim'de coşku ile kutlanacak. Didim Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için tüm hazırlıklarını tamamladı. Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında, Didim'de Selda Bağcan konseri gerçekleştirilecek. 1970'li yıllardan günümüze Türkiye'de ve dünyada adından bahsettiren Türk Halk Müziği Sanatçısı Selda Bağcan, 29 Ekim 2021 Cuma günü Didim Cumhuriyet Meydanı'nda Didimlilerle buluşacak. Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada, saat 19.30 başlayacak olan konsere tüm vatandaşlar davet edildi.

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