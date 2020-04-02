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Didim'de semt pazarlarına mobil dezenfekte noktaları yerleştirildi

Tüm dünyada devam eden Korona virüs salgını ile ilgili alınan önlemler kapsamında Didim Belediyesi semt pazarlarına mobil dezenfekte noktaları yerleştirdi.


Dünyanın dört bir yanında etkisini gösteren Korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Önlemler kapsamında vatandaşların sağlığını düşünen Didim Belediyesi hijneyik bir ortam sağlamak amacıyla semt pazarlarına mobil dezenfekte noktaları koyarak vatandaşların bu şekilde alışveriş yapmalarını sağlıyor.


Uygulamanın tüm semt pazarında yapılacağını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Vatandaşlarımıza hijyenik bir ortam sağlamak istiyoruz. Didim'i ve Didimliyi korumaya devam edeceğiz” dedi.

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