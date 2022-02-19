Didim'de sıcak asfalt çalışması devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile çalışmalarına devam eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Akbük Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç, Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Ufuk Özmen, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Barış Altıntaş ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi'nin ortaklığında Akbük Mahallesi 1001 Cadde'de yürütülen sıcak asfalt çalışmasında incelemelerde bulundu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatı ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın destekleriyle, turizm sezonu öncesinde, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan Akbük Mahallesi 1001 Cadde'de başlatılan sıcak asfalt çalışması sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Akbük Merkez ve Akbük Mahallesi'nden Fevzipaşa Mahallesi'ne uzanan cadde üzerinde 5 kilometrelik yolda çalışma gerçekleştiriliyor.

Bir takım ziyaretler gerçekleştirmek üzere Didim'e gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hakan Olkaç, Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Ufuk Özmen ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Barış Altıntaş, Akbük Mahallesi 1001 Cadde'de yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Müdür Olkaç, Daire Başkanı Özmen ve Meclis Üyesi Altıntaş'a Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Akbük Mahalle Muhtarı Mehmet Çamlı ve yetkililer de eşlik etti.

Kısa süre içerisinde tamamlanması beklenen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Müdür Olkaç, Daire Başkanı Özmen, Meclis Üyesi Altıntaş ve Başkan Atabay, Akbüklü vatandaşların taleplerini ve sıkıntılarını da dinledi. Muhtar Çamlı ve vatandaşlar, çalışmalardan dolayı Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ve Didim Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Kazanan Didim olacak"

Ziyaretlerinden dolayı Müdür Olkaç, Daire Başkanı Özmen ve Meclis Üyesi Altıntaş'a, desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Müdürümüz Hakan Olkaç, Daire Başkanımız Ufuk Özmen ve Meclis Üyemiz Barış Altıntaş bizleri ziyaret ederek sahada sürdürülen çalışmaları incelediler. Ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun talimatı ile başlatılan bu çalışma kapsamında burada 5 kilometrelik bir hatta sıcak asfalt dökümü yapılıyor. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun desteği ve biz CHP'li belediyelerin iş birliği ile kazanan Didim olacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile beraber tıkır tıkır çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmanın bitmesiyle Akbük'te gerçekleştireceğimiz kanalizasyon altyapısı çalışmasının 2'nci etabına da başlayacağız ve Akbük'ü hak ettiği değere kavuşturacağız" dedi.