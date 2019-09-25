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Didim'de şiddetli yağış, tapınağın istinat duvarını çökertti

Aydın’ın Didim ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar Apollon Tapınağının istinat duvarına da zarar verdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar Apollon Tapınağının istinat duvarına da zarar verdi. Duvarda yaşanan çökme nedeniyle yol bozuldu.


Didim Hisar Mahallesi'ndeki binlerce yıllık Apollon Tapınağı'nın istinat duvarı yağmurdan dolayı zarar gördü. Şiddetli yağış nedeniyle tapınağı çevreleyen istinat duvarlarının bir kısmında kaymalar meydana gelirken, yaşanan kaymalar yolun bozulmasına sebep oldu. Çökme nedeniyle döşenen taşlar yerlerinden çıkarken, Tapınağın çevresindeki esnaflar ve vatandaşlar ise yaşanan bu durumun düzeltilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

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