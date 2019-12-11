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Didim'de şiddetli yağışlar etkili oldu

Ege Bölgesi için yapılan şiddetli yağış uyarısı Didim’de etkisini gösterdi.

Ege Bölgesi için yapılan şiddetli yağış uyarısı Didim'de etkisini gösterdi. Öğleden etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Yağışların gece de etkili olması bekleniyor.


Ege Bölgesinde etkili olması beklenen şiddetli yağışlar Didim'de kendini gösterdi. İlçede öğle saatlerinde etkili olan yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. İlçede Cadde ve bulvarlar sular altında kalırken, yağış nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağış sebebiyle trafikte zaman zaman aksamalar olurken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Meteoroloji Müdürülüğü yetkilileri yağışların gece de etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

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