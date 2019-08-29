Didim'de sokak hayvanlarının bir ambulansı oldu

Aydın'ın Didim ilçesinde, sokak hayvanlarının bir ambulansı oldu. Belediye ve hayırseverlerin katkılarıyla alınan Hayvan Ambulansı (Haybulans) barınağa teslim edildi.

Geçtiğimiz aylarda Didim Belediyesinin katkılarıyla Ramazan ayında düzenlenen iftar yemeğinde elde edilen gelirin yanı sıra, hayırsever vatandaşlar ve duyarlı hayvanseverlerin bağışlarıyla alınan Haybulans Didim Belediyesi Hayvan barınağına teslim edildi.

Barınaktaki tanıtım törenine Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener ve Öznur Gündoğdu, DİTAB Başkanı Sevinç Karataş ile birim amirleri ile hayvanseverler katıldı.

Didim Belediyesi Hayvan barınağı sorumlu Veteriner hekimi Ali Karahallı “Didim olarak bir kampanyaya imza atmak istedik. Belediye Başkanımız A. Deniz Atabay, DİTAB Başkanımız Sevinç Karataş ve Ali Coşkun bey ile bir çalışma başlattık. Bu çalışma sonuç verdi. Anında müdahale için böyle bir araca ihtiyacımız vardı, inşallah nice canlara bu anlamda yardımcı olacağız.”dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise “Bu tür işler imkan meselesi, hepsi aynı anda olmuyor ihtiyaçları ve eksikleri biliyor ve gidermeye çalışıyoruz. Araç bir nebze yardımcı olacak. Daha uygun olanı ilerleyen günlerde alacağız. Bir yemek düzenlendi ama bu yemekte duyarlılığa dikkat çektik. Onların katıklarıyla alındı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca bir seçim vaadimiz var bir Patiköy projemiz var. Arazi süreci devam ediyor az bir süre kaldı. Türkiye'de belki hiç olmayan güzellikte bir proje ortaya koyacağız. Çok yakın zamanda bunu göreceğiz.”dedi.

Barınak bünyesine alınan Haybulansın yemekteki bağışların yanı sıra kişiler katkıları ve hayırseverlerin destekleri 42 bin TL'ye mal olduğu öğrenildi.