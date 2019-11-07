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Didim'de Soru Analizi ve Hızlı Soru Çözme Teknikleri semineri

Didim Meslek Yüksekokulu ve ADÜSEM işbirliği ile organize edilen YÖKDİL / YDS Soru Analizi ve Hızlı Soru Çözme Teknikleri Semineri Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Didim Meslek Yüksekokulu ve ADÜSEM işbirliği ile organize edilen YÖKDİL / YDS Soru Analizi ve Hızlı Soru Çözme Teknikleri Semineri Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.


Seminer; akademisyenler, idari personel ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Öğretim Görevlisi Muhammet Nimet Çavuş tarafından verilen seminerde, yaklaşık 200 katılımcı bulundu. Çavuş, ADÜSEM organizasyonuyla bahar döneminde de benzer bir seminer yapabileceğini dile getirdi.

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