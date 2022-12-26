Didim'de su ürünleri denetimi yapıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ürünleri perakende satış yerleri, yol güzergahları, karaya çıkış noktaları ve denizde denetim gerçekleştirildi.

Ülke genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan eş zamanlı denetimler çerçevesinde Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Birimi de çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Birimi tarafından ilçede bulunan perakende satış yerleri, yol güzergahları, karaya çıkış noktaları ve denizde denetim gerçekleştirildi. Konuyla ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde Bakanlığımızca başlatılan eş zamanlı denetimler çerçevesinde Müdürlüğümüz Balıkçılık ve Su Ürünleri Birimimiz çalışmalarına devam ediyor. 19/12/2022 - 24/12/2022 tarihleri arasında Perakende satış yerleri, yol güzergahları, Karaya çıkış noktaları ve denizde gerçekleştirdiğimiz kontrol ve denetimlerde Amatör ve ticari avcılık yapan balıkçılara 5/1 numaralı Ticari amaçlı ve 5/2 numaralı amatör amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğler hakkında bilgilendirmeler yapıldı" denildi.