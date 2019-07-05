Didim'de Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına tepki

Aydın'ın Didim ilçesinde kurulması düşünülen Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesine, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'dan tepki geldi. Atabay, yatırım anlamında Didim'in yanlış bir yer olduğunu belirterek, mücadeleyi başlattıklarını ifade etti.

Söke- Didim arasında Taşburun mevkii karşısında yapılması düşünülen ve kamuoyunda konuşulmaya başlanan Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulmasına Didim Belediyesi karşı çıktı. Konuyla ilgili olarak basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yatırımın durması noktasında mücadeleye start verdiklerini söyledi. Atabay'a basın toplantısında başkan yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener ve Öznur Gündoğdu'da eşlik etti.

Başkan Atabay konunun daha önceden dile getirilmesine rağmen son gelişmelere bakıldığında olayın alttan yapılan çalışmalarla yürütülmeye çalışıldığını ifade etti.

Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması için fizibilite çalışmasının projesi hazırlanabilmesi amacıyla GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı) protokol imzalandığı ve bu konu ile ilgili çalışmaların hızlandığı bilgisini taraflarına ulaştığını kaydeden Atabay, “Resmi ağızdan telefuz edilmese de bir tehlike var. Daha önce açık cezaevi olarak düşünülen bölgeye bu kez Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi yapılması düşüncesi var. Keşke cezaevi kurulmasaymış diyoruz şimdi ama bu sanayi bölgesini tarımı da katarak ortaya atıyorlar. Bu yatırım, denizdeki balık çitliklerinin lojistik bölgesi olacak. Yani Taşburun karşısı ballık çiftlikleri ve gemiler, karada ise fabrikalar, işletmeler ve depolama alanları olacak. Denizden bin dönüm, karada ise çok büyük yerde bu sanayi bölgesinin kurulması isteniyor. Bir defa yer ve seçim çok yanlış. Turizm kenti olmaya çalışan ve bunun mücadelesini veren Didim'in seçilmesi çok manidar. Yanlış fikirler ve isimler ortaya atılıyor. Biz bunların hepsinin dışındayız. Bu iş üzerinden siyaset yapılmaz. Kışın 100 bin insanın yaşadığı bir yerin geleceğini karartma politikasıdır. O iş burada yapılmaz. Biz işe karşı değiliz yer seçimine karşıyız. Bu ince uzun bir mücadele ve bu basın açıklamasıyla bu mücadeleyi başlatıyoruz. Bu tek başımıza yapacağımız bir şey değil. Biz zaman zaman yapacağımız açıklama ve eylemle dışarıdaki çevrecileri aktivistleri ve bilim adamlarını bu işe katacağız. Biz kimseyi kırarak yada kavga ederek değil dikkatleri burayı çekerek top yekün mücadele edeceğiz. Ortak konumuz Didim, mücadele edeceğimiz şey yanlış yatırımın önlenmesi, mücadele arkadaşlarımız ise herkes ve tüm Türkiye olacak” dedi.

Taşburun bölgesinde turizmi geliştirme noktasında yapmayı planladıkları kut sörf'ü doğal sit alanı diyerek izin alamadıklarını kaydeden Başkan Atabay, organize sanayi bölgesi çalışmaları kapsamında denize yapılacak çok sayıda balık çiftliğine nasıl izin vereceklerini anlamadığını ifade etti.

Başkan Atabay, balık çiftliklerinin kurulması durumunda büyük bir çevre kirliliğinin de ortaya çıkacağını kaydederek “Denizimize, sahillerimize ve Didim'in tescilli havasına, dolayısıyla hem yaşam kalitemize hem de turizmimize telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği açıktır ve bu hususu görememek cehalettir. Doğayı kirletmek çok kolay ama temizlemesi çok zordur ve sanılanın aksine bu kirlilik hemen değil, oluşan birikimin ardından ortaya çıkacaktır. Bölgenin akıntı yönü ve hakim rüzgarı dikkate alındığında, kurulması planlanan Balık çiftlikleri ile Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesinin 'sağlayacağı' tek şey Didim'in eşsiz doğasını katletmek olacaktır” diye konuştu.