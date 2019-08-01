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Didim'de şüpheli üç şahısta uyuşturucu ele geçirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde şüphe üzerine durdurulan üç şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde şüphe üzerine durdurulan üç şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, “Didim Kom Grup Amirliği Ekipleri tarafından, yapılan çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenilen M.K. isimli şahıstan 0.80 gram metamfetamin maddesi,


O.A. isimli şahsın üzerinden 1.40 gram tütünle karıştırılmış esrar, 0,35 gram esrar, 0.41 gram metamfetamin maddesi, S.Ç. isimli şahsın üzerinden 5.70 gram esrar maddesi, 2 adet ectacsy hap ele geçirildi.


Şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

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