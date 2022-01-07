Didim'de sürüsünden ayrılan Maviş isimli koyun korumaya alındı

Geçtiğimiz günlerde Didim'de sürüsünün izini kaybeden bir koyun, Didim Belediyesi tarafından İzmir'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na teslim edildi.

Didim'de duyarlı vatandaşların ihbarı sonucu Didim Belediyesi Paticanlar ekibi tarafından bulunan koyun, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde müşahede altına alındı. İlçedeki çobanlarla iletişime geçilmesine rağmen sahibine ulaşılamayan koyuna Maviş ismini veren Paticanlar ekibi, gerekli bakımlarının ardından Maviş'i İzmir'de bulunan Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na teslim etti. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “İlçemizde arkadaşlarının izini kaybeden Maviş isimli koyunu Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizde tedavi altına aldık. Ardından, Haluk Levent ve Ahbap ekibinin Ferdinand için yaptığı gibi biz de İzmir'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağına teslim ettik. Can dostumuz Maviş habitatına uygun koşullarda, diğer hayvan dostlarıyla birlikte emin ellerde. Paticanlar ekibine, özverileri için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.