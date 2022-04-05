Didim'de tatilcilerin gözdesi tekne turları başladı

Aydın'ın Didim ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği tekne turları başladı. 2022 yılının ilk turuna 50 kişi katılırken, tura katılanlar Didim'in koylarını gezme şansı buldu.

Didim'de bahar ve yaz döneminde gerçekleştirilen tekne turları başladı. 2022 yılının ilk tekne turu Altınkum sahilinde başlarken, ticari teknelerin yanaştığı bölgede ilk tur 50 kişilik tatilciyle başladı. İlk tekne turuna ilçede yaşayan İngilizler ile bazı otellerde kalan turistler katıldı.

Tekne sahibi Ayfer Kamacı 2022 yılının ilk tekne turuna başladıklarını ifade ederek “Sezonun gelmesi hasretle bekledik. İlk turumuza 50 kişi katıldı. Turumuza yabancı uyruklu tatilcilerle başladık. Turlarımızı 10 pound olarak belirlendi. Saat 10.30'da başlayıp 17.00'de sona eriyor. Didim'in en güzel koylarını gezdirerek tatilcilerimize güzel anlar yaşatacağız” dedi.

Tekne turuna katılan yabancı uyruklu tatilciler ise “Türkiye ve Didim çok güzel, denizi de havası de mükemmel, koyları gezip denize gireceğiz. Gelmeyenler Didim'e gelsin bu ortamı muhakkak görsünler” ifadelerine yer verdi.