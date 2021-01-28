Didim'de televizyon hırsızları yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan çalışmalarda bir otel ve dört evden televizyon çalan hırsızlar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçedeki hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Bir otel ve dört ikamette meydana gelen hırsızlık olayları ile alakalı yapılan titiz çalışmalar neticesinde U.G., A.H.B., S.A. isimli şahısların hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilerek, A.H.B. ve S.A. isimli şahıslar hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri araç içerisinde, U.G. isimli şahıs ise ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların ikametlerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda otelden çalınan 4 televizyon, ikametten çalınan 2 televizyon ele geçirilerek, sahiplerine teslim edildi.

U.G., A.H.B. ve S.A. isimli şahıslar yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.