Didim'de temizlik çalışması pilot mahallelerde başladı

Evsel atıklar dışında kül cüruf, bahçe budağı ve mobilya atıkları ekiplerce toplandı.

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan atık günleri uygulaması pilot olarak Çamlık Mahallesi ve Efeler Mahallesi'nde başladı.. Evsel atıklar dışında Kül cüruf, bahçe budağı ve mobilya atıkları Efeler Mahallesinde Pazartesi ve Salı günü, Çamlık Mahallesi'nde de Çarşamba günleri toplanacak. Belirlenen günlerin dışında çöp bırakan ve tespit edilen vatandaşlara atık çıkarılması halinde cezai işlem uygulanacak. Bu kapsamda ilk gün ekiplerce çalışmalar aralıksız sürerken Temizlik İşler Müdürü Aslı Kıray'da çalışmaları yerinden takip etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu yeni uygulamanın pilot olarak 3 mahallede başladığını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “Kentimizi daha temiz bir hale getirebilmek ve vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam alanı sunabilmek için, atık günleri belirledik. Amacımız temiz bir Didim temiz bir gelecek. Bu kapsamda pilot mahallelerde vatandaşlarımızı el broşürleri ile bilgilendirdik. Pilot uygulamamız daha sonra diğer mahallelerde de devam edecek. Halkımızdan bu anlamda duyarlılık ve destek bekliyoruz" dedi.