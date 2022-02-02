Didim'de tiyatro etkinlikleri devam ediyor

Can Doğan'ın yönettiği Ayrılıktan Sonra isimli tiyatro oyunu Didim Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında 5 Şubat Cumartesi günü ücretsiz olarak sahnelenecek.

Didim'de Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın öncülüğünde kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Ünlü Yazar Aziz Er tarafından kaleme alınan, Yönetmen Can Doğan tarafından yönetilen, genç bir çiftin hikayesinin konu alındığı "Ayrılıktan Sonra" isimli tiyatro oyunu 5 Şubat Cumartesi günü Didim Ticaret Odası Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Oyuncu kadrosunda Kadir Özdal, Zeynep Yavuz, Fatma Özer ve Harun Esen gibi ünlü isimlerin de yer aldığı oyun saat 19.30'da başlayacak.

Etkinliğe tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek