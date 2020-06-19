İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de trafik kazası: 1 ölü

Aydının Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehiriçi minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.


Olay, Efeler Mahallesi Selvi caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Selvi caddesi üzerinde seyir halinde olan F.E. 'nin kullandığı şehiriçi minibüs ile Mehmet Onat'ın (22) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Mehmet Onat ile motorsiklette yolcu olarak bulunan İ.Y. ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü ile yolcu konumundaki İ.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Didim Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Mehmet Onat kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan kadın yolcunun ise hayati tehlikesinin sürdüğü ve Aydın Devlet hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Minibüs sürücüsü kaza sonrası polis tarafından gözaltına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.