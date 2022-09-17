Didim'de trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yurt dışından Türkiye'ye tatile gelen kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Didim Mavişehir Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, N.B. yönetimindeki 09 YC 224 plakalı otomobil, Almanya'da yaşayan ve tatil amacıyla Didim'e gelen Filiz Erdem'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Kadın ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdem'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Erdem, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Erdem'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.