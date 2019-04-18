Didim'de Turizm Haftası etkinlikleri

Aydın'ın Didim ilçesinde, Turizm Haftası etkinlikleri çelenk koyma töreniyle başladı.

Ülke genelinde her yıl kutlanan Turizm haftası Kent meydanında gerçekleştirilen çelenk koyma töreniyle başladı. Törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye başkanı A.Deniz Atabay, Didim Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, Didim İlçe Jandarma Komutan vekili Ali Uçar , Didim İlçe Milli eğitim Müdürü Recep Akdemir, Daire amirleri, Oda başkanları, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar katıldı. Hafta dolayısıyla Didim Kaymakamlığı Turizm Danışma birimi, Didim Turizm Alt yapı Birliği (DİTAB) ve Turizm Derneği tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumunda bulundu.