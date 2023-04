Didim'de Turizm haftası liseli öğrencilerin etkinliğiyle kutlandı

Her yıl kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Aydın'ın Didim ilçesinde program düzenlenirken, liseli öğrenciler yabancı şarkılar seslendirdi; minik şeflere ödülleri verildi.

44. Turizm Haftası Didim'de de etkinliklerle kutlandı. Didim Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi tarafından Didim Ticaret Odası Kültür Merkezindeki kutlama programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamaların açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü İsmail Seçkin Üstün okullarının tarihçesi hakkında bilgiler vererek “İlçemiz, deniz-kum-güneş eksenine dayalı bir turizm faaliyetini uzun yıllardır sürdürmektedir. Bu turizm faaliyetinin en önemli eksenini eşsiz denizimiz oluşturmaktadır. Bizler bu eşsiz denizimizin, kültürümüzün ve tarihi mirasımızın önemini ve değerini bilmekteyiz. Buradaki önemli hususlardan biri, denizimizi ve tarihi mirasımızı koruyarak turizm faaliyetlerine devam etmektir. Daha da önemli bir husus ise okulumuzun üzerine düşen görev ve sorumluklar ve bunun yanında tüm Didim olarak okulumuzun Didim açısından önemini fark etmektir. Bizler ne kadar güzel ve kalifiyeli elamanlar yetiştirir ve bu elamanları turizmimize kazandırabilirsek o denli güçlü ve kalıcı bir turizm kenti oluruz" dedi.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ahmet Demir ise ülkemizin depremden dolayı acı bir süreç geçirdiğini hatırlatarak deprem felaketinde ölenlere Allah'tan rahmet diledi. Türkiye'nin Turizm sektörünün daha da gelişmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Müdür Vekili Demir, “Yine malumunuz olduğu gibi dünya olarak çok büyük kayıplarla atlattığımız bir pandemi sürecimiz vardı. Bu süreçte ülkeler tarafından uygulanan ulusal ve uluslararası seyahat kısıtlamalarının başlamasıyla turizm hareketleri durma noktasına gelmişti. Sektör artan maliyetler, güvenlik, salgın ve savaşın belirsizliğiyle bir mücadeleye girmiştir. Turizm sektörümüz, 2022 yılında bu izleri kapatarak hızla doluluk oranlarını arttırmış ve oldukça başarılı bir yıl geçirmiş, dünya çapında bir rekora imza atmıştır. Şimdi hedefimiz 2022 yılında kırılan bu rekorun üzerine çıkmak yani çıtayı yükseltmektir. Dünya turizminde her sektörde olduğu gibi rakiplerimiz var. Türkiye turizmde 1. Ligdedir” diye konuştu.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ise konuşmasının başında 6 Şubat'ta gerçekleşen büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerken, yaralanan vatandaşlarımıza da şifa temennisinde bulundu. Didim'e gelen misafirlerin her geçen sene artış gösterdiğini belirten Kaymakam Kuruca, “Buraya gelen her misafir buraya gelen her turist önce sizlerle karşılaşıyor. Sizler bizim aslında uluslararası sizin gülen yüzünüz, sizin onları mutlu eden o çabanız, gayretiniz buradan giden her turistin Türkiye'nin bir turizm elçisi olmasına vesile oluyor. Bundan sonraki süreçte de sizler adım kadar eminim ki bu ülkeyi mükemmel şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bizler Didimliler olarak çok şanslıyız Çünkü sadece Türkiye'nin değil, dünyanın kültür mirasının bir parçası olan Apollon gibi, Milet gibi çok önemli eserlere sahibiz. 2021 yılıyla 2022 yılını kıyasladığımızda Didim'e gelen ziyaretçi sayısının yüzde yüz arttığını gördük. Bu şunu gösteriyor. Didim'deki turizm kalitesini, Didim'deki hizmet kalitesini Didim'e gelen turistin memnuniyet oranının yüzde yüz oranında arttığını çok açık göstergesi" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri, öğretmenleri nezdinde hazırladıkları İngilizce, Fransızca, Alman ve Rusça şarkılar seslendirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlatılan, Türkiye'nin tanıtım videosu izlettirildi. Kutlamalar çerçevesinde halk oyunları gösterileri de sahnelenirken, genç şefler yemek yarışmasında dereceye giren öğrenciler protokol tarafından ödülleri verildi.

Programa, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Ahmet Demir, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Ş. Sait Üstündağ, davetliler ve öğrenciler katıldı.