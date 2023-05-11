Didim'de turizmcilerin yeni başkanı belli oldu

Aydının Didim ilçesinde faaliyet gösteren ve Didim'in en eski derneklerinden olan ve turizmcilerin kurduğu Didim Turizm Derneği'nin olağan genel kurulunda derneğin yeni Başkanı Melih Koyuncu oldu.

Didim Turizm Derneği'nin olağan genel kurulu dernek binasında gerçekleştirildi. Mevcut Dernek Başkanı Mustafa Şentürk'ün aday olmadığı seçimlerde yönetim kurulu üyelerinden Melih Koyuncu ile Halil Bingöl başkanlık için yarıştı. Genel kurulun divan başkanlığını Osman Günaydın yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları okunup ibra edildi; gelecek yılın bütçesi ve çalışma raporları okundu. Seçim öncesinde eksi başkanı Şentürk'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek çiçek verildi. Ardından seçime geçildi. 91 üyenin katıldığı seçimlerde Melih Koyuncu 67, Halil Bingöl ise 24 oy aldı.

Didim Turizm Derneği'nin yeni başkanı Melih Koyuncu olurken, yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu; “Mehmet Ege Aydoğan, Mustafa Yüksel, Burak Mutlu, Semih Erdem, Murat Kabala, Şerife Akar, Savaş Cengiz ve Hasan Burak Kale”