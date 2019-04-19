Didim'de 'turizmde gastronomi ve yenilikçilik' konuşuldu

Aydın'ın Didim ilçesinde, 43. Turizm Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte 'turizmde gastronomi ve yenilikçilik' konusu ele alındı.

Etkinliğin açılışında konuşan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, esprili şekilde turizmcilerin katılımının az olmasını eleştirerek “1989 yılından beri Didim'de turizm yapıyorum. Biz etkinliklere ve fuarlara katıldık. Şimdi dijital dünyadayız ama o zamanlar ellerimiz evrak taşımaktan şişerdi. Böyle mücadeleler verdik ama sezona girmeden turizm toplantısı yapacağız. Buraya katılanlar faydalanırlar ama katılmayanlar sonuçlarına katlanır. Bizim istediğim şey ilgi ve alaka, bu tür toplantılara katılmayanlar sezonda ağlıyorlar. Maalesef biz burada otel yapıyoruz, bar açıyoruz ama sadece açıyoruz. Turizmci olamıyoruz. Salonu görünce üzüldüm” dedi.

Başkan Atabay, Didim'in bakir olmasının avantaj olduğunu belirterek “Bizim avantajı maalesef kullanamadık. Turizm destinasyonu olamadık. Bakanlık bunu kabul etmiyor ve yıllardır mücadelemiz sürüyor.Biz demek ki o düzeye gelemedik. Her şeye dahili şikayet etmeden artık bizler farklı konseptlerle oda-kahvaltı çalıştırabilseydik ve yenileyebilseydik talebi görebilirdik” dedi.

Kaymakamı Mehmet Türköz ise, sektör temsilcilerine yeterince ulaşılamadığına belirterek; “Turizm bacasız sanayi ve sektörün onlarca bileşeni var. Yaptığı hizmetler ve ama bazen olmuyor. Yağ var, un var şeker var ama bazen olmuyor; Didim durumu bu gibi geliyor bana Burada bizlerinde hataları olabilir. Sektördeki kuruluşlarında hataları var. Didim yaşanılacak bir kent; on binlerce yazlık konut var ama yılda 60 gün vatandaş geliyor. Yatak kapasitemiz maalesef az; devletimiz denetleme noktasında gerekeni yapacaktır. Turizm bakanımız Didim bizim radarımızda dedi. Bu konuda tesisleşmeden gerekli adımlar atılmalı. Markalaşma sadece belediye ve devletin imkanlarıyla olmaz. Sektör temsilcileri de gerekli” dedi.

Konuşmaların ardından turizm haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe protokolünce bisiklet hediye edildi. Törenin ardından ADÜ Didim MYO öğretim görevlisi Okan Umut Şimşek tarafından “Gastronomi destinasyonunda lokal lezzetler” konulu bir bilgilendirme yaptı. Ardından ADÜ Didim MYO akademisyenlerinden Yiğit Can Şentürk da “Yenilikçilik kültürünün turizm etkinliklerine katkıları” konulu sunum yaptı.

Etkinliğe Didim kaymakamı Mehmet Türköz, Didim garnizon komutanı Çetin Gülseven, Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay, ADÜ Didim MYO Müdürü Evrim Kamacı, DİTAB Başkanı Sevinç Karataş, Didim turizm derneği başkanı Tayyar Cengiz ile oda başkanları, siyasi parti ilçe başkan ve temsilcileri, Belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katılırken turizm temsilcilerinin katılımın az olduğu görüldü.