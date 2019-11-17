Didim'de Türk Halk Müziği konseri

Aydın'ın Didim ilçesinde, Didim Türkü Grubu'nun verdiği Türk Halk Müziği konseri ilgi gördü.

Didim Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde Şef Selahattin Aydın'ın eşliğindeki koro yurdun değişik yörelerinden türküler seslendirdi. Suna Çuhadar'ın sunuculuğunu yaptığı konsere, Didim Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Deveci, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda türkü sever katıldı.

Yoğun ilgi gören konser 2 bölüm halinde 15 eser solistler tarafında seslendirilirken 9 eser koro ile birlikte söylendi.