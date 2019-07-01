Didim'de Uluslararası Çocuk Festivali düzenlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde, 1. Uluslararası Çocuk Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Bulgaristan Tiyatro Topluluğu, İrelstravel Türkiye Temsilci ile Didim Belediyesi işbirliğinde ilçede ilk kez düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivaline 8 ülkeden 350 kişilik çocuk tiyatro oyuncu gurubu katıldı.

Didim Kent Meydanın da düzenlenen etkinlikte, sırasıyla sahne alan çocuk tiyatrocular ülkelerini temsilen müzik, dans ve folklor gösterileri ile izleyicileri coşturdu. Gösterilerin ardın dan bir açıklama yapan festivalin organizatörü Hatice Yumurtacı, bu yıl ilk defa Didim de uluslararası bir çocuk festivalin düzenlendiğini, ülkelerini temsil eden çocuk oyuncuların sergilediği sahne gösterileri ilçede yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'da, ülkelerini temsilen Didim de misafir ettikleri her çocuk oyuncuların birer barış elçileri olduklarını ifade ederek, ülkeler arası dostlu, barış ve sevgi bağların pekiştireceği umudunu taşıdıklarını belirtti.

Didim de düzenlenen “Uluslararası Çocuk Festivali” her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirileceği kaydedildi.