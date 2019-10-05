Didim'de ‘Uluslararası Kültür Şöleni' başladı

Aydın'ın Didim ilçesinde, Yedi Bölge Şair, Ozan ve Yazarlar Kültür Derneği'nce düzenlenen ve iki gün sürecek olan “Uluslararası Kültür Şöleni” başladı.

Gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Yedi Bölge Şair, Ozan ve Yazarlar Kültür Derneği Başkanı Birsen Anacak, Uluslararası Kültür Şöleninin birincisi Didim'de düzenlediklerini belirterek, Mevlana'nın yedi ilkesini benimsemiş bir dernek olduğunu, değişik ülkelerden ve Türkiye'nin farklı bölgelerin den Şairler, Ozanlar ve Yazarların bir araya geldiğini ifade etti.

Didim de iki gün sürecek Uluslararası Kültür Şöleninde şairler ve yazarlar şiir ve söyleyişlerini sunarken, Ozanlar da kendi yörelerinden derlemeler ve deyişleri seslendireceklerini belirten Anacak, amaçlarının gençliğe ulaşmak ve bu güzel kültürü tüm geniş kitlelere ulaştırarak onlara sevdirmek olduğunu belirtti.

Didim'de düzenlenen Uluslararası Kültür Şölenin tüm halka açık olduğu belirtildi.