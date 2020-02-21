Didim'de üniversiteyle proje protokolü

Kaymakamlık makamında gerçekleşen işbirliği protokolü imza törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ve Didim Yüksek Okulu Müdürü ve Öğretim Görevlisi Evrim Kamacı katıldı.

3' lü imzasıyla yürürlüğe giren protokolün amacıyla ilgili olarak yapılan açıklamada “Ortaöğretim düzeyi öğrencilerinin Üniversiteyi tanıyarak, kariyer hedefi belirlemelerine yardımcı olmaktır. Eğitimde işbirliği yaparak resmi ortaöğretim kademelerindeki öğrencilerin üniversite ortamında ders işlemelerine olanak tanımak, akademisyenlerle tanışmalarını sağlamak, meslek seçimleriyle ilgili sorularına çözüm bulmak, akademisyenlerin ve öğretmenlerin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunması, öğretmenlerin mesleki ve akademik gelişmelerine katkı verilmesi ortak aklın verilerinden yararlanılması, işbirliği protokolümüzle amaçlanmaktadır”denildi.