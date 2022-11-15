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Didim'de uyuşturucu alışverişine suçüstü

Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu alışverişine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şüphelileri suçüstü yakaladı.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu alışverişine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şüphelileri suçüstü yakaladı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu Madde İmalı, Ticareti ve Kullanımının Önlenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler Mahallesi'nde B.A., R.T. ve D.A. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde alışverişi yaparken suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslara yönelik adli makamlardan alınan arama kararı çerçevesinde ikametlerinde yapılan aramada 20 gram kubar esrar ve 1 pompalı tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin hastanede yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken haklarında adli işlem başlatıldı.

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