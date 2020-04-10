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Didim'de uyuşturucu etkisi bulunan hap ele geçirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde polisin yaptığı operasyonda reçeteye tabi uyuşturucu etkisi bulunan hap ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde polisin yaptığı operasyonda reçeteye tabi uyuşturucu etkisi bulunan hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında A.A. ve İ.M. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan A.A. isimli şahıstan, tabanca ve bu tabancaya ait 15 adet fişek, 6.88 gram metamfetamin, 1.52 gram esrar maddesi, 44 adet yeşil-kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu etkisi bulunan hap ele geçirildi. Yakalanan diğer İ.M. isimli şahıstan ise, 6 adet yeşil-kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu etkisi bulunan hap ele geçirildi. Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesince uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranması bulunan İ.M. gözaltına alındı. Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen A.A. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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