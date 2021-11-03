Didim'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, belediye parkı civarında yapılan takip sonucu B.B.S., B.Y. ve S.Y. isimli şahısların yapılan üst aramalarında; 5 parça halinde daralı 20.16 gram metamfetamin maddesi, 9.03 gram esrar maddesi, 2020 Türk lirası, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. B.B.S. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise; 3 parça halinde daralı 19.38 gram metamfetamin maddesi, daralı 5.24 gram esrar maddesi, 1 adet pembe renkli ectasy hap, 15 adet 7.65 tabanca fişeği, 1 adet 45 cm uzunluğunda kama tabir edilen bıçak, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan, B.Y. ve S.Y. hakkında TCK 191 suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, B.B.S. ise uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.