İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı

Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, göz altına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, göz altına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Hisar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi alınması üzerine yapılan çalışmalarda, Ü.Ç isimli şahıs 0.37 gram metamfetamin maddesi ile yakaladı. Göz altına alınan şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Olayı derinleştiren emniyet güçleri devam eden çalışmalarda ve aramalarda, daralı 7.45 gram metamfetamin, 250 Türk Lirası, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak, E.G, B.U, E.G ve A.B isimli şahıslar yakalanarak göz altına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden E.G ve A.B adlı şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.G ve B.U adlı şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.