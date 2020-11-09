İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de uyuşturucu operasyonu; 4 tutuklama

Aydın’ın Didim ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan operasyonda;, 230,10 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Olayda yakalanan H.G ve B.A isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Daha sonrasında yapılan çalışmalarda ele geçirilen 230,10 gram sentetik kannobinoid maddesi ile bağlantısı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonla ise A.Ö ve M.Ş isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.