İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de uyuşturucu operasyonu 8 kişi gözaltına alındı 1 kişi tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri takibe aldıkları 8 kişiyi gözaltına aldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri takibe aldıkları 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 kişiden 5'i ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken Adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri tutuklandı.


Didim KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan takip ve çalışmalar sonucu Çamlık Mahallesi'nde yapılan operasyon ile A.Y, Ü.B, Y.K, U.G, H.S ve K.G isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan Ü.B, Y.K, U.G, H.S ve K.G isimli 5 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, A.Y isimli şahsın yapılan ev ve üst aramasında daralı 156,02 gram metamfetamin maddesi, 3 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 755 TL ele geçirildi.


A.Y isimli şahıs ile ilgili devam eden araştırmalar da şahsa il dışından uyuşturucu getireceği yönünde alınan istihbari bilgi kapsamında M.D isimli şahıs da takibe alınıp yakalandı. M.D.'nin üzerinden 16.84 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklandı M.D. ise adli kontrol suretiyle serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.