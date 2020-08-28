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Didim'de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu il emücadele kapsamında yapılan çalışmalarda gözaltına alınan bir şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu il emücadele kapsamında yapılan çalışmalarda gözaltına alınan bir şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğümüz Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince Uyuşturucu Madde Ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda A.K isimli şahıstan 0.40 gram metamfetamin, A.T isimli şahıstan 0.19 gram metamfetamin ve Ö.P isimli şahıstan 0.36 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi yakalandı. Şahıslara Uyuşturucu Madde kullanmaktan işlem yapıldı. Devam eden çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen B.Ü isimli şahsın yapılan ikamet aramasında, 4.69 gram metamfetamin, 2.85 gram tütünle karışık esrar maddesi, saksıya dikili vaziyette 10-20 cm boylarında 4 adet hint keneviri bitkisi, 1 adet araba anahtarı görünümlü çalışır vaziyette hassas terazi, 1 adet tüfek ve 2 adet av fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 12 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. B.Ü isimli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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