Didim'de uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, uzun süredir takipte oldukları iki kişinin evine baskın düzenledi. Baskında uyuşturucu tacirliği yapan iki kişi ile birlikte çok miktarda uyuşturucu madde ve iki adet silah ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen her iki zanlı da tutuklandı.

Didim KOM ile Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim ve çevresinde uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirlediği iki şüpheliyi takibe aldı. Cumhuriyet Savcılığı'nın izni ile Didim Marina ve Altınkum Mahallesinde gerçekleştirilen operasyon ile Erman Yiğit S. İle Muhammet Mustafa S. gözaltına alındı. Erman Yiğit S.'nin ikametinde yapılan aramada çok sayıda satışa hazır hale getirilmiş esrar maddesi, metanfetamin maddesi, extacy uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 28 tüp sentetik ecza, 1 adet 9 mm tabanca 16 adet 9 mm dolu fişek, 1 adet 7.65 mm tabanca, 6 adet dolu fişek, 6 adet tarihi eser niteliğinde madeni para, 1 adet telsiz ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle birlikte adliyeye sevk edilen her iki zanlı da tutuklanırken, olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.