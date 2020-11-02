Didim'de uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sıkı bir şekilde devam ederken, gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında E.T. isimli şahıs 1.26 gram metamfetamin maddesi ile yakalanırken, ikametinde yapılan aramada 11.82 gram metamfetamin, 1.26 gram toz esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bir miktar para ve çok sayıda uyuşturucu paketlemek için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Konu ile ilgili A.I. isimli şahıs yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yine uyuşturucu madde ticareti ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Y.B. isimli şahıs Didim'de, İ.E. isimli şahıs ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yakalanırken, 364,09 gram plaka esrar, 63,26 gram toz sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından İ.E. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Y.B. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.