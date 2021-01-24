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Didim'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Aydının Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim'de emniyet güçleri uyuşturucu madde ticaretine yapan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde 1.96 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak tespit edilen M.B. isimli şahsın Söke Cezaevinde tutuklu bulunduğu tespit edilirken, diğer şüpheli E.T. isimli şahıs ise emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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