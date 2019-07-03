İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de uyuşturucu ve sahte paraya geçit verilmedi

Aydın’ın Didim ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan ve sahteci para suçlamalarıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan ve sahteci para suçlamalarıyla iki şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışına ve sahte paraya geçit vermedi. Emniyet güçlerle olayla ilgili olarak E.T. ve A.D. isimli şahıslar yakalarken, yapılan operasyon sonucunda; E.T. isimli şahsın üzerinden 26 gram daralı metafetamin maddesi, markasız tabanca ve tabancaya ait 1 adet fişek ve 5 bin 300 TL para ele geçirdi.



Paralar üzerinde yapılan incelemede 8 adet 100 TL lik banknotların sahte olduğu tespit edilirken,E.T ve A.D. isimli şahıslar gözaltına alınarak, haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan ve parada sahtecilik suçlarından işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.