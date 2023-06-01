İhlas Haber Ajansı

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Didim'de uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri şüpheli şahısların bulunduğu araçta uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri şüpheli şahısların bulunduğu araçta uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirdi.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Akköy Mahallesi'nde yapılan devriye esnasında 2 şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada bir adet 9 mm çapında tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirildi. Şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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