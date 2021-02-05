İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de vatandaşlar dolandırıcılara karşı bilgilendirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde polis ekipleri sokak sokak gezerek vatandaşları dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri sokak sokak gezerek vatandaşları dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi.


Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personeli tarafından ilçemizde halkın yoğun bulunduğu noktalarda ve bankamatik çevrelerinde halkımızı bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amaçlı, dolandırıcılık, ev, iş yeri ve otodan hırsızlık, 155 Polis İmdat hattının kullanımı, cinsel taciz olayları ile ilgili ve araçlar üzerinde şaka ceza makbuzu ile vatandaşımıza bilgilendirme broşürleri dağıtılmış gerekli yerlere bilgilendirme afişleri asılmıştır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.