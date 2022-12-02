Didim'de vatandaşların sağlığı emin ellerde

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile gerçekleştirdikleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Didimli vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için sahadan ayrılmayan ekipler, ilçe genelinde bulunan market, fırın, kasap ve gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Ürünlerin etiket fiyatları ve faturalarını inceleyen, reyon ile kasa fiyatlarının kontrollerini yapan zabıta ekipleri, özellikle gıda ve temel tüketim maddelerinin işyerleri ile depoları titizlikle inceliyor. Vatandaşların daha sağlıklı ürünler tüketmesi için çalışan ekipler, hijyen denetimi de gerçekleştiriyor.