Didim'de vegfest heyecanı başladı

Türkiye'nin ilk vegan dostu Belediyesi olan Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Didim VegFest'e sayılı günler kaldı. Bu yıl 5.kez 28, 29, 30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin ilk vegan festivali Didim Vegfest, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıları Didim'de buluşturacak.

Didim'in en önemli tarihi değerlerinden binlerce yıllık Apollon Tapınağı'nın yanında gerçekleşecek olan festival, 28 Nisan Cuma günü çeşitli etkinlikler ve organizasyonlarla başlıyor. Ülkemizin dört bir yanından vegan yaşam felsefesine inanmış katılımcıların yer alacağı festivalde hayvan sömürüsü, hayvan hakları,türcülük, doğal yaşam ve çevrenin korunması gibi konularda paneller de düzenlenecek. Birbirinden güzel etkinlik ve konserlerin olacağı festivalde 29 Nisan Cumartesi günü Zeynep Casalini ve 30 Nisan Pazar günü Ceylan Ertem sahne alacak.

Türkiye'nin ilk vegan festivali Didim Vegfest'e tüm vatandaşları davet eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Ege sadece tarihiyle değil, kendine özgü mutfağıyla da büyük bir mirasa sahip. Biz bir festival aracılığıyla bu mirasa sahip çıkıyoruz. Bunu yaparken de yine güzel bir amaca hizmet ederek hayvanların da bir can taşıdığını, bizler gibi hissettiğini anlatmaya çalışıyoruz. Bu yıl 5.sini gerçekleştirdiğimiz festivalimiz katlanarak büyümeye devam ediyor. 28 - 29 - 30 Nisan gerçekleştirecek olduğumuz Didim Vegfest'e herkesi bekliyoruz" dedi.