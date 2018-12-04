Didim'de yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde “Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, vergi usul kanununa muhalefet” suçlarından aranması bulunan R.E.A. ile “Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, hırsızlık, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşyada hırsızlık, silahla tehdit” suçlarından araması olan cezaevi firarisi U.G. isimli şahıs yakalanarak, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Türk Telekom firmasına ait kabloların çalınması olayı ile ilgili olarak suçüstü yakalanan Ö.Ö., A.A., U.B. ve O.T. isimli şüphelilerde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim'in Altınkum Mahallesinden gelen silah sesinin araştırılması neticesi meskun mahalde ateş ettiği tespit edilen E.Ş. isimli şahıs yakalandı. Üzerinde 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 27 adet dolu fişek ele geçirilen E.Ş. hakkında adli işlem yapıldı.