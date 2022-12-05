Didim'de yakalanan 9 FETÖ üyesinden 5'i tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunan adalarına kaçmaya çalışırken yakalanan aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin de bulunduğu 9 kişiden 5'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Birisinin ise gözaltı süresinin devam ettirildiği öğrenildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mavişehir bölgesinde özel bir tekne ve ona bağlı botta 8 erkek, 1 kadın, 3 çocuk ve ayrıca 1 erkek şahıs olmak üzere toplam 13 şahıs yakalanmış, gözaltına alınan şahıslar arasında 1 ihraç kıdemli üsteğmen, 1 ihraç üsteğmen, 2 ihraç astsubayın yer aldığı tespit edilmişti. Yakalanan şüphelilerin üzerinde yurt dışında kullanacakları yabancı ülke kimlikleri ele geçirilmişti. Didim TEM Grup Amirliği'nde yapılan sorgularının ardından 9 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. FETÖ/PDY üyeliğinden askerlikten ihraç edilen ve İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince aranan C.B., ihraç edilen astsubay E.Y., G.K., E.Ö. ile A.S. tutuklanırken, R.T., Ö.Ş. ve E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görevinden ihraç edilen eski astsubay Ö.M.E'nin ise 6 Aralık'ta duruşması olması sebebiyle gözaltı kararının devam etmesine karar verildi.