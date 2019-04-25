Didim'de yakalanan aranan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği denetimlerde yakalanan ve haklarında yakalama kararları bulunan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde “Bina içerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan arama kararı bulunan O.A.A., “Başkasına ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama” suçundan arama kararı bulunan A.G., “Hakaret” suçundan arama kararı bulunan S.Ç., “Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçundan arama kararı bulunan M.Ş., ile “Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçundan arama kararı bulunan D.Y. isimli şüpheliler yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilerce sevk edilen O.A.A., A.G. ve S.Ç. serbest kalırken, M.Ş. ve D.Y. ise tutuklanarak cezaevine sevk edildi.